Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 19:57

Киев. 26 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - написал он в своем твиттере в воскресенье.

По его словам, в ВОЗ хотят укрепить партнерство с Китаем в данном вопросе.

"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - ИФ)", - подчеркнул он.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56 - на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань.

Тем временем, число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три - в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

мк

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