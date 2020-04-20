Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 18:53

Париж. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - В ВОЗ не скрывали информацию о коронавирусе COVID-19 от США, заявил в понедельник гендиректор этой организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С самого первого дня мы ничего не скрывали от США", - сказал он на брифинге в Женеве.

Он пояснил, что цель ВОЗ - передавать одну и ту же информацию сразу всем странам мира. Работу организации гендиректора назвал транспарентной.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Китай и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!