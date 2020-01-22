Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 22:56

Париж. 23 января. ИНТЕРФАКС - Глава ВОЗ Тедрос Адханом счёл сильными меры китайских властей в городе Ухань по сдерживанию распространения опасного коронавируса.

"Это - мощные меры", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания экспертов в связи со вспышкой заболевания.

Кроме того, участники заседания отметили, что китайские медики активно делятся данными о вирусе, в том числе - с ВОЗ.

Власти города Ухань ранее объявили, что в четверг приостанавливают транспортное сообщение с другими населенными пунктами. Кроме того, в самом городе будет остановлена работа общественного транспорта. Адханом подчеркнул, что такие жёсткие меры Китай ввёл самостоятельно, а не по настоянию ВОЗ.

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