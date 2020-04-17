Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 20:29

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Несмотря на улучшение ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 в ряде стран, в Африке, наоборот, зафиксированы тревожные тенденции, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Хотя мы видим обнадеживающие знаки в некоторых странах, но в других - вызывающие беспокойство тенденции. За прошедшую неделю в Африке отмечался рост зарегистрированных случаев на 51% и рост зарегистрированных летальных исходов на 60%", - отметил Гебрейесус.

"Но учитывая проблемы с получением наборов тестов, наверное, настоящие цифры выше", - уточнил он.

В то же время он заявил, что благодаря помощи ВОЗ теперь большинство стран Африки имеют возможность тестировать население на наличие COVID-19. По его словам, начиная со следующей недели, по всей Африке будут распределены более 1 млн тестов на коронавирус.

Гебрейесус напомнил, что ВОЗ работает вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и с Всемирной организацией по охране здоровья животных с целью обеспечить безопасность работы рынков в мире.

"Это потому, что, согласно оценкам, 70% всех новых вирусов происходят от животных, и мы также работаем тесно с партнерами, чтобы понять и предотвратить перенос патогенов от животных на людей", - сказал он.

В пятницу агентство Associated Press сообщило со ссылкой на доклад Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН), что примерно 300 тыс. жителей могут скончаться на африканском континенте от коронавируса COVID-19. В документе отмечается, что даже при соблюдении правил социального дистанцирования количество заражений на континенте может достичь 122 млн случаев, а при наихудшем развитии ситуации в Африке могут заразиться 1,2 млрд из 1,3 млрд населения, и около 3,3 млн инфицированных могут скончаться.

В докладе ЭКА ООН говорится, что Африка "особо уязвима" к коронавирусу COVID-19 из-за бедности населения, перенаселенности городов и серьезных проблем в системах здравоохранения.

По данным африканских СМИ, по состоянию на пятницу на континенте диагностировано 18441 случаев заражения COVID-19, 966 человек с коронавирусом скончались. 4344 заболевших выздоровели.

1аю бп

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