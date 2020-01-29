Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 17:09

Париж. 29 января. ИНТЕРФАКС - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что чрезвычайный комитет соберется в четверг для обсуждения проблемы коронавируса.

"Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения", - сообщил в среду он в Twitter.

Он отметил, что вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой коронавируса. Глава ВОЗ указал, что высоко ценит "подобную открытость" с китайской стороны. Кроме того, он добавил, что сотрудники ВОЗ работают круглосуточно и очень усердно.

Экстренный комитет ВОЗ дважды собирался на прошлой неделе для обсуждения вопроса, объявлять ли ситуацию вокруг нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения.

Однако по итогам обеих встреч комитет принял решение, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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