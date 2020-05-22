Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 16:03

Берлин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В ЕС надеются, что вакцина против COVID-19 будет безопасной и сможет надолго формировать иммунитет против коронавируса, заявил "Интерфаксу" глава Постоянного комитета европейских врачей Евросоюза (CPME), председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA), профессор Франк Ульрих Монтгомери.

"Есть вирусы, которые способны так меняться, что против них не удается выработать вакцину, например, ВИЧ. Есть вирусы, против которых иммунитет сохраняется только некоторое время - от пары месяцев до нескольких нет, тогда как от других вирусов иммунитет сохраняется всю жизнь. Например, корь", - сказал он. По его словам, он не знает, как будет происходить в случае с коронавирусом нового типа.

"Мы надеемся, что вакцина сможет сформировать иммунитет и будет безопасной", - сказал он.

По данным института Роберта Коха на 22 мая, в Германии насчитывается 177212 случаев заражений коронавирусом. 8174 человека скончались.

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