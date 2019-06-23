Этот контент был опубликован 23 июня 2019 г. 9:28

*** Попытка госпереворота пресечена, сообщил премьер

Дубай. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Попытка переворота в ночь на воскресенье подавлена в Эфиопии, сообщил в эфире национального телевидения премьер-министр страны Абий Ахмед.

По его словам, мятеж начался в городе Бахр-Дар - столице эфиопского региона Амхара. В ходе подавления мятежа были убиты несколько представителей власти, в том числе глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен.

СМИ со ссылкой на жителей Бахр-Дара сообщают о стрельбе, произошедшей в городе этой ночью. Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с функционированием Интернета.

1ар пч

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