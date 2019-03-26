Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 16:27

Париж. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Алжира генерал Ахмед Гайд Салах во вторник призвал президента страны Абдельазиза Бутефлику признать свою неспособность выполнять обязанности главы государства, сообщают во вторник франкоязычные СМИ.

Глава генштаба ВС Алжира потребовал инициировать процедуру, установленную статьей 102 конституции страны, которая позволяет отстранить президента от власти, если он "по причине тяжелой и продолжительной болезни оказывается неспособен исполнять свои полномочия".

По словам алжирского военачальника, такая процедура позволит стране "выйти из кризиса".

СМИ отмечают, что начальник генштаба ВС Алжира в течение долгого времени считался одним из близких соратников А.Бутефлики.

Ранее 82-летний президент Алжира А.Бутефлика объявил о решении отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перевести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Данное решение вызывало недовольство участников акций протеста против А.Бутефлики в Алжире, которые продолжаются уже несколько недель. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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