Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
По его данным, в ходе беседы стороны обсудили тему безопасности в Сирии.
ПОСЛЕДУЕТ
1вл эф
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Instagram
Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!
subscription form
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта