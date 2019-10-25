Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

По его данным, в ходе беседы стороны обсудили тему безопасности в Сирии.

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