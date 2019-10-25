Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
По его данным, в ходе беседы стороны обсудили тему безопасности в Сирии.
"Начальники Генштабов Турции и России, Яшар Гюлер и Валерий Герасимов, обсудили по телефону тему безопасности в Сирии", - говорится в сообщении агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью операции является борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике.
17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.
22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
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