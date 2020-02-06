Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 15:53

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс и начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе состоявшейся в четверг в Баку встречи обменялись мнениями о военной деятельности сторон и военных учениях, сообщил Североатлантический альянс.

"Как и их предыдущая встреча, нынешняя отражает приоритет, который НАТО придает прозрачности и предсказуемости, и демонстрирует готовность использовать этот важный канал связи между НАТО и российским военным руководством для этой цели", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "генерал Уолтерс и генерал Герасимов договорились и дальше использовать военные каналы связи".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на встрече Герасимова и Уолтерса обсуждались ситуация в кризисных регионах и предотвращение военных инцидентов. "Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В последнее время Баку стал местом переговоров высшего военного командования России и НАТО.

Герасимов и Уолтерс встречались в Баку 10 июля 2019 года. Они обсудили ситуацию в Афганистане и Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов, сообщили тогда в Минобороны РФ.

26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча Герасимова и председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

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