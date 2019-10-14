Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".
По его данным, в ходе разговора стороны обсуждали сферу безопасности, а также развитие ситуации в Сирии.
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