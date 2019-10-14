Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 17:43

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провели телефонные переговоры, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По его данным, в ходе разговора стороны обсуждали сферу безопасности, а также развитие ситуации в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой неделе стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

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