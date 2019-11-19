Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 5:17

Гонконг. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Кэрри Лэм, возглавляющая администрацию Гонконга, заявила во вторник, что рассчитывает на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами в рамках массовых протестов в городе.

Студенты и им сочувствующие на территории кампуса вуза вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, подожгли несколько объектов на территории университета.

Лэм сообщила журналистам, что дала указание полиции решать вопрос "гуманным путем", отметив, тем не менее, что насилие, охватившее город, превзошло требования протестующих о демократических переменах.

Части протестующих прорвалось через полицейские кордоны вокруг университета. Остальным, которые по оценкам администрации на территории кампуса остается около 100 человек, Лэм предложила сдаться.

Вместе с тем она заявила, что власти оставляют за собой право провести расследование в будущем.

Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек участвовавших в беспорядках в университете.

Заявление главы администрации прозвучало после того, как новый глава полиции Гонконга признал, что службы правопорядка своими силами не смогут справиться с беспорядками, охватившими город, для их прекращения необходима поддержка всего населения.

Новый руководитель полиции Дэн Бинцян был утвержден Пекином накануне вместо отправленного в отставку Лу Вэйцуна по предложению главы гонконгской администрации Кэрри Лэм.

"Если бы все вышли раньше, чтобы осудить насилие, общество за пять месяцев не дошло бы до нынешнего состояния. Мы можем положить конец беспорядкам только осудив их всем обществом, давая отпор бунтовщикам, используя соответствующую тактику" - сказал Дэн Бинцян в интервью газете South China Morning Post перед приведением к присяге.

Он подчеркнул: "Каковы бы ни были ваши убеждения, не поддерживайте и не миритесь с насилием. Не позволяйте толпе еще больше мотивировать себя и занимать еще более радикальную позицию".

По словам полицейского, необходимо, чтобы все гонконгцы осудили насилие, поскольку молчание и терпимость только поощряют "радикалов в масках, сеющих хаос".

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

1гк гс

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