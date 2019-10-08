Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 10:07

Пекин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник заявила, что при дальнейшем ухудшении ситуации в Гонконге власти могут не ограничивать себя в выборе контрмер, сообщает во вторник информационное агентство Associated Press.

"Я все еще чувствую, что мы должны сами найти решение. Это также позиция центрального правительства, согласно которому Гонконг должен решить проблему самостоятельно, но, если ситуация станет настолько плохой, то нельзя исключать никакие варианты, если мы хотим, чтобы у Гонконга был хотя бы еще один шанс (на спокойствие - ИФ)", - отметила глава администрации Гонконга.

В то же время на пресс-конференции Лэм подчеркнула, что правительство все еще надеется разрешить кризис мирным путем.

Лэм также призвала иностранных наблюдателей признать, что четыре месяца протестов, которые привели к эскалации насилия в регионе, более не являются "мирным движением за демократию".

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.

1ка аю де

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