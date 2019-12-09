Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 18:23

Брюссель. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия СВПД по иранской ядерной программе 6 декабря в Вене показала, что все участники поддерживают это соглашение и хотят его сохранить, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Эта единодушная поддержка чрезвычайно важна для нас. Все участники поддерживают соглашение и желают его сохранить", - сказал глава дипломатии Евросоюза в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором он председательствовал впервые.

По словам Борреля, для сохранения этого соглашения требуется "коллективная ответственность" участников СВПД, и если не обратить вспять нынешнюю "ядерную тенденцию" Тегерана, сохранить соглашение будет трудно.

Отвечая на вопросы о ситуации в Иране, он призвал не смешивать репрессивную реакцию властей страны на манифестации протеста, "которые ЕС решительно осуждает в том, что касается злоупотреблений и нарушений прав человека", и СВПД.

Боррель отметил, что "ядерное соглашение - это другая история". "Я считаю, что из Вены пришли хорошие новости. Ситуация, конечно, ненадежная, хрупкая, но можно считать, что это хорошие новости. Все, кто участвовал в совещании, твердо поддержали соглашение. Однако это не мешает нам предусматривать санкции в случае нарушения прав человека", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

"Но это не имеет ничего общего с ядерным соглашением, - добавил он. - Это два совершенно разных досье".

В ответ на дополнительный вопрос Боррель сообщил, что тема новых санкций Евросоюза в отношении Ирана на этом заседании Совета ЕС не обсуждалась.

1ов бп

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