Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 15:41

Дубай. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник в Тегеране обсудил c главой МИД Ирана Джавадом Зарифом вопросы снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, сообщает иранское агентство "Тасним".

По его данным, между Боррелем и Зарифом состоялся обмен мнениями о последних событиях вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ожидается, что Боррель также проведет встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и спикером иранского парламента Али Лариджани.

"Тасним" отмечает, что речь идет о первом визите нового главы внешнеполитической службы ЕС в Иран.

Как сообщала ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), Боррель пробудет в Тегеране до 4 февраля.

Согласно заявлению ЕВС, визит Борреля нацелен "на снижение напряженности и поиск возможностей для политического решения нынешнего кризиса".

"Визит также станет возможностью выразить твердую приверженность ЕС сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий и обсудить двусторонние отношения между Европейским союзом и Ираном", - говорится в заявлении.

Боррель проводит переговоры с иранскими лидерами на фоне недавнего объявления Великобритании, Германии и Франции о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД.

В ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем.

Этот механизм ни разу не был задействован с 2015 года, когда был одобрен СВПД.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, окончательном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

1ви ар

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