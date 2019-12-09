Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 17:25

Брюссель. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о "позитивной динамике" в "нормандском формате", которой надо воспользоваться.

"Есть улучшения, есть обязательства, и я надеюсь, что сегодняшний саммит позволит найти надежное решение для этого конфликта. Такое решение, которое принесет мир (на Украину - ИФ)", - сказал глава дипломатии ЕС в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором он председательствовал впервые.

Отвечая на вопрос, поможет ли встреча в Париже в "нормандском формате" облегчить экономические санкции ЕС в отношении России или для этого нужно полное выполнение "минских соглашений", он отметил, что Совет ЕС получил информацию о встрече, обсуждал эту встречу, "но не было высказано никаких других оценок или позиций".

"Что ясно: никто не предусматривает облегчение санкций, не достигнув результата, что касается проблем, которые мотивировали эти санкции", - продолжил Боррель.

"Но сегодня в совете мы получили информацию относительно ожиданий от этого совещания. Не больше, не меньше", - еще раз повторил глава европейской дипломатии.

1ов ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!