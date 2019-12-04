Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 19:30

*** Она не видит противоречия с параллельным пересмотром процедуры расширения союза

Брюссель. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что процесс присоединения к Евросоюзу Северной Македонии и Албании может быть запущен независимо от предложенного Францией возможного пересмотра процедуры расширения ЕС.

"Для нас стратегически Западные Балканы должны быть вместе с нами. Это жизненно важно. И для этого их надо приблизить к Европейскому союзу", - сказала глава Еврокомиссии в среду на пресс-конференции в Брюсселе после первого под ее председательством заседания исполнительной коллегии ЕС.

Она выразила мнение, что, поскольку определенные шаги были уже предприняты в отношении Северной Македонии и Албании, с ними "можно начать переговоры о вступлении".

"Французский президент потребовал пересмотра процедуры расширения. Это предложение мне представляется заслуживающим внимания, потому что, действительно, всегда нужно задаваться вопросом, хорошо ли учитывает законодательство самое последнее развитие ситуации", - продолжила фон дер Ляйен в ответ на просьбу прокомментировать предложение Эмманюэля Макрона приостановить процесс расширения ЕС за счет балканских стран.

"Что касается позиции Франции или других государств, я выступаю за пересмотр и возможное изменение процедуры расширения. Этим можно заниматься очень активно, но параллельно (переговорам с Северной Македонией и Албанией - ИФ)", - объяснила свою точку зрения председатель Еврокомиссии.

Она считает, что этим двум странам следует "как можно скорее дать шанс начать этот процесс вступления".

"Для нас тоже это важный вопрос. Ситуация в Албании требует, чтобы мы показали властям страны и албанцам, что мы на их стороне", - добавила фон дер Ляйен.

Обстановку в Албании после землетрясения она назвала "исключительно плохой, катастрофической". Поэтому, отметила глава Еврокомиссии, ЕС должен сделать всё, что в его силах, чтобы оказать этой стране поддержку на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективы".

1ов др

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