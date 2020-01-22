Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 15:06

Берлин. 22 января. ИНТЕРФАКС - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что ЕС и США смогут прийти к компромиссу в вопросе пошлин на автомобили.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если США и ЕС не достигнут торгового соглашения, то Вашингтон введет 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей.

"Есть возможность для компромисса, мы работаем над этим. Посмотрим, как далеко мы продвинемся", - сказала фон дер Ляйен в среду в эфире телеканала Welt.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе она провела переговоры с Трампом, в ходе которых шла речь о необходимости активизации сотрудничества ЕС с США.

На прошлой неделе газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пригрозил Европе пошлинами на автомобили. По данным газеты, такие меры президент обещал применить, если Германия, Франция и Великобритания не обвинят Иран в том, что тот нарушил ядерную сделку 2015 года.

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