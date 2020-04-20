Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 18:19

Брюссель. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Научные исследования в условиях пандемии коронавируса приобретают особое значение в связи с неотложной необходимостью разработки вакцины, эффективных методов лечения и проведения широкомасштабного тестирования, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Никакой исследователь, лаборатория или страна не смогут только своими усилиями найти решение. Это причина, по которой мы хотим помочь ученым пользоваться данными и обмениваться ими с другими, невзирая на границы и разницу в научных дисциплинах и системах здравоохранения. Вот почему мы запускаем сегодня европейскую платформу данных COVID-19", - сообщила глава Еврокомиссии в видеозаявлении, записанном в понедельник.

Благодаря этой платформе, объяснила фон дер Ляйен, ученые смогут накапливать, хранить, обмениваться данными и анализировать большое разнообразие вариантов наблюдений за коронавирусом.

В течение нескольких дней в эту базу, по ее словам, будут загружены обширные научные данные, включая десятки тысяч статей.

Платформа позволит ученым "более эффективно и быстрее ответить на потребности общества".

"Я призываю всех исследователей согласиться с нашим предложением и присоединиться к платформе данных Европейского союза. Вместе мы найдем средство победить этот вирус", - резюмировала фон дер Ляйен.

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