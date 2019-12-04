Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 15:19

Брюссель. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) обсудила в среду ситуацию с расследованием на Мальте убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Признаюсь, я обеспокоена тем развитием событий, сообщения о котором поступают к нам с Мальты. Я внимательно слежу за этой ситуацией. И, чтобы было совершенно ясно, мы недвусмысленно осуждаем убийство журналистки Дафне Каруаны Галисии. Я считаю, что журналисты составляют основу нашей демократии", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции после первого под ее председательством заседания исполнительной коллегии ЕС.

"Необходимо, чтобы журналисты могли выполнять свою работу в Европе при полной безопасности. В противном случае демократия, каковой мы ее знаем в Европе, может быть поставлена под сомнение", - добавила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что, не собираясь вмешиваться в национальное расследование этого преступления, тем не менее ожидает "независимого и углубленного расследования без какого-либо политического влияния".

По ее словам, все, кто причастен к этому убийству, должны предстать перед правосудием.

Фон дер Ляйен указала на необходимость реформы мальтийского правосудия. "Мы будем просить правительство (Мальты - ИФ) ускорить эти реформы", - заявила глава Еврокомиссии.

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