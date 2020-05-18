Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 20:21

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен позитивно отреагировала на выдвинутое в понедельник Берлином и Парижем предложение о создании дополнительного фонда послекризисного восстановления экономики ЕС.

"Я приветствую конструктивное предложение Франции и Германии. Оно признает масштабы экономических проблем, с которыми сталкивается Европа, и справедливо подчеркивает необходимость работы над решением с европейским бюджетом в его основе. Это идет в направлении предложения, над которым работает комиссия, и которое также будет учитывать мнения всех государств-членов и Европейского парламента", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, распространенном в Брюсселе.

По словам главы ЕК, в Еврокомиссии убеждены, что стратегия восстановления экономики должна базироваться сразу на трех опорах: гибкие правила государственной помощи и отклонения от пакта стабильности и роста вместе с поддержкой ЕЦБ и ЕИБ; согласованные Еврогруппой кредиты на 540 млрд евро, включая программу Sure ЕК; многолетний финансовый план, дополненный инструментом восстановления, который комиссия утвердит на следующей неделе.

Фон дер Ляйен полагает, что вместе эти меры должны позволить государствам-членам и предприятиям ЕС "пережить кризис, а затем начать масштабные инвестиции, необходимые для восстановления европейской экономики".

Как сообщалось, Франция и Германия выступили в понедельник с совместной инициативой плана послекризисного восстановления европейской экономики в 500 млрд евро бюджетных расходов.

Париж и Берлин предложили, чтобы этот фонд был "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов", сказано в совместном заявлении сторон.

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