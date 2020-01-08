Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 10:33

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об усилиях ЕС по установлению политического диалога в ближневосточном регионе.

"Использование оружия должно уступить место диалогу. Мы призваны сделать все возможное, чтобы дискуссии возобновились", - сказала фон дер Ляйен в среду на брифинге в Брюсселе в связи с обсуждением на заседании Еврокомиссии событий в Иране, Ираке, Ливии и в целом на Ближнем Востоке.

Она сообщила, что у ЕС имеются надежные отношения со многими партнерами в регионе и за его пределами, и это может помочь остановить эскалацию напряженности.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал в среду членов Еврокомиссии о развитии ситуации, контактах в этом контексте и предпринятых шагах.

Глава Еврокомиссии также указала на важность усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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