Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об усилиях ЕС по установлению политического диалога в ближневосточном регионе.
"Использование оружия должно уступить место диалогу. Мы призваны сделать все возможное, чтобы дискуссии возобновились", - сказала фон дер Ляйен в среду на брифинге в Брюсселе в связи с обсуждением на заседании Еврокомиссии событий в Иране, Ираке, Ливии и в целом на Ближнем Востоке.
Она сообщила, что у ЕС имеются надежные отношения со многими партнерами в регионе и за его пределами, и это может помочь остановить эскалацию напряженности.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал в среду членов Еврокомиссии о развитии ситуации, контактах в этом контексте и предпринятых шагах.
Глава Еврокомиссии также указала на важность усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
1ов яч