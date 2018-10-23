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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 16:18 23.10.2018 - 16:18

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник призвал власти Румынии оказаться от поправок в уголовный кодекс страны, которые, по мнению представителей ЕС, "неконституционны" и не соответствует ценностям Евросоюза, сообщают западные СМИ.

Ж.-К.Юнкер отмечает, что сложившаяся ситуация может помешать Румынии, которая входит в ЕС, войти в Шенгенскую зону.

"Я надеюсь, Румыния сможет стать частью Шенгенской зоны, но она не должна отворачиваться от европейских принципов законодательства. Я надеюсь, что удастся добиться консенсуса в вопросе борьбы с коррупцией, в противном случае Еврокомиссия может столкнуться со сложностями при предоставлении рекомендаций и голосовании (по принятию Румынии в Шенгенскую зону - ИФ)", - сказал председатель Еврокомиссии во время дебатов в Европарламенте.

Чтобы войти в Шенгенскую зону, Румыния должны получить рекомендации Еврокомиссии и единогласную поддержку остальных 27 стран ЕС.

Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону были заблокированы с 2007 года.

С 1 января 2019 года к Румынии перейдет председательство в Евросоюзе. Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что Румыния должна отказаться от "неконституционных реформ" до начала 2019 года.

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