Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 21:13

Брюссель. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Мир объединен против коронавируса, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя первый итог донорской онлайн-конференции по всемирному сбору средств на создание вакцины, диагностику и лечение коронавируса.

"Дамы и господа, мы сделали это!", - сказала она в понедельник вечером после серии выступлений мировых лидеров, которые объявили о взносах своих стран в фонд объединенного исследовательского проекта. Всего за несколько часов в него собрано 7,4 млрд евро (8 млрд долларов).

Глава Еврокомиссии, выступившей инициатором этого события, поблагодарила правительства стран мира за финансовый вклад и отклик, а также международные организации здравоохранения, ученых и всех партнеров, которые будут работать над реализацией проекта.

"Нам на борту нужны все, - призвала фон дер Ляйен. - Я только что узнала, что Мадонна объявила о взносе в миллион евро в Глобальный ответ на коронавирус, и это показывает, что глобальный ответ должен включать и гражданское общество, и мировое сообщество граждан. По этой причине мы объединяем усилия с неправительственными организациями".

"Но в ближайшие месяцы понадобится больше - гораздо больше, - подчеркнула она. - Сегодняшний спринт стал отличным началом нашего марафона. Марафон продолжается".

1мн аг

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