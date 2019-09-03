Брюссель. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли назвал очень полезной встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео, которого он принял во вторник в Брюсселе.
"Рад приветствовать госсекретаря США Помпео в Европарламенте. Дружеская и чрезвычайно полезная встреча, которая позволяет нам вместе противостоять глобальным вызовам", - написал Сассоли в Twitter.
Он также заверил, что Европарламент готов к сотрудничеству с США.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила журналистам, что Помпео будет встречаться с новыми руководителями институтов ЕС. По ее словам, эти встречи носят ознакомительный характер и посвящены "общим вопросам".
1ов аю