Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 17:27

Брюссель. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли назвал очень полезной встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео, которого он принял во вторник в Брюсселе.

"Рад приветствовать госсекретаря США Помпео в Европарламенте. Дружеская и чрезвычайно полезная встреча, которая позволяет нам вместе противостоять глобальным вызовам", - написал Сассоли в Twitter.

Он также заверил, что Европарламент готов к сотрудничеству с США.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева сообщила журналистам, что Помпео будет встречаться с новыми руководителями институтов ЕС. По ее словам, эти встречи носят ознакомительный характер и посвящены "общим вопросам".

1ов аю

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