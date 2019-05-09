Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Необходимые решения по сокращению числа депутатов Европарламента (ЕП) и по перераспределению мест британских парламентариев уже приняты, и трудностей в этом вопросе после Brexit не ожидается, считает председатель ЕП Антонио Таянии.

"Британские депутаты, избранные в мае, покинут Европейский парламент в день выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Такое решение уже принято. Это решение сопровождается другим - о том, как будут перераспределены места депутатов", - сказал глава ЕП на пресс-конференции в четверг в румынском городе Сибиу, где проходит неформальный саммит ЕС.

Отвечая на вопросы журналистов, он заверил, что переход к новому составу Европарламента после выхода Великобритании из ЕС произойдет без проблем. "Мы сократим число мест в Европейском парламенте на следующий день после Brexit", - объяснил А.Таяни.

При этом он выразил надежду, что "британцы решат как можно скорее, что они намерены делать".

"Уже месяцами идут дискуссии, переговоры. Довольно трудно понять сейчас, чего они хотят. (...) Если они захотят отозвать статью 50 договора (о выходе из Евросоюза - ИФ), то милости просим. Но нужно, чтобы они решили, что они намерены делать", - прокомментировал А.Таяни ситуацию в связи с участием Великобритании в предстоящих европейских выборах.

Глава ЕП также сказал в ответ на вопрос, что его не лишит сна угроза британского политика, яростного противника ЕС и одного из инициаторов Brexit евродепутата Найджела Фаража устроить хаос в Европарламенте, если он будет снова избран в него в мае.

В нынешнем Европарламенте 751 депутат. В их числе 73 мандата принадлежат британцам. Предполагалось, что после Brexit число парламентариев сократится до 705. Часть британских мест должна достаться другим государствам ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в ЕП. Франция и Испания получат по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды - по 3 места, Ирландия - 2. И еще 9 стран получат по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза.

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