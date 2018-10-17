Глава Европарламента не услышал от Мэй новых предложений по Brexit
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Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что не услышал ничего нового относительно Brexit во время выступления на саммите ЕС британского премьера Терезы Мэй, но в то же время отметил обстановку расположенности сторон прийти к соглашению.
"Повторю: сегодня госпожа Мэй показала себя расположенной к тому, чтобы заключить соглашение. Как и мы. Как, впрочем, и я. Была своего рода демонстрация доброй воли без особого внимания к предложениям", - сказал А.Таяни на пресс-конференции вечером в среду в Брюсселе.
В ответ на вопрос журналиста, что же все-таки предлагала Т.Мэй, он еще раз заявил: "Нет, нет. Она просто заявила о своей расположенности продолжать переговоры, чтобы прийти к решению. Вот такой политический сигнал с выражением воли продвигаться, достичь соглашения. Но на самом деле не было ничего по-настоящему нового, что касается содержания".
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Интерфакс