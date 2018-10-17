Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 22:00 17.10.2018 - 22:00

(Расширенная версия)

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что не услышал ничего нового относительно Brexit во время выступления на саммите ЕС британского премьера Терезы Мэй, но в то же время отметил обстановку расположенности сторон прийти к соглашению.

"Повторю: сегодня госпожа Мэй показала себя расположенной к тому, чтобы заключить соглашение. Как и мы. Как, впрочем, и я. Была своего рода демонстрация доброй воли без особого внимания к предложениям", - сказал А.Таяни на пресс-конференции вечером в среду в Брюсселе.

В ответ на вопрос журналиста, что же все-таки предлагала Т.Мэй, он еще раз заявил: "Нет, нет. Она просто заявила о своей расположенности продолжать переговоры, чтобы прийти к решению. Вот такой политический сигнал с выражением воли продвигаться, достичь соглашения. Но на самом деле не было ничего по-настоящему нового, что касается содержания".

Сам А.Таяни по существующей традиции также выступил в начале саммита перед лидерами ЕС.

Он назвал три основные позиции, на которых настаивает Европейский парламент в том, что касается выхода Великобритании из ЕС.

Во-первых, это зашита прав 3,5 млн европейских граждан, которые живут в Великобритании, и прав британских подданных, живущих в Европейском союзе. Во-вторых, это финансовый аспект - соблюдение обязательств Соединенного Королевства по многолетнему бюджетному плану ЕС. И третий аспект - это ирландская граница.

По его словам, Европарламент сделает все, что в его возможностях, чтобы "эта граница была как можно более гибкой, невидимой".

"Европейский парламент, безусловно, хочет прийти к соглашению. И я думаю, что для Европейского союза и для Соединенного Королевства это будет нечто позитивное. Но это соглашение не может быть достигнуто любой ценой. Если не будет найдено решение по третьему пункту (по двум первым, похоже, есть некоторые позитивные признаки), мы проголосуем против проекта соглашения", - предупредил глава Европарламента.

Он также сказал, что сообщил лидерам 28 государств ЕС, что Европарламент готов согласиться с возможным продлением переходного периода Brexit до трех лет.

А.Таяни изложил участникам саммита видение Европарламентом будущего отношений сторон. Они могли бы строиться на основе соглашения об ассоциации, опирающегося на четыре составляющих: экономические отношения, внутренняя и внешняя безопасность, секторальное сотрудничество.

Отвечая на вопрос, может ли быть перенесена на более поздний срок дата Brexit, глава Европарламента отверг такую возможность.

"Нет, надо принять решение по Brexit до европейских выборов", - подчеркнул А.Таяни.

1ов эф др см

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер