Глава Европарламента объявил, что слушания с участием Цукерберга будут транслироваться в прямом эфире
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Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни объявил в понедельник в "Твиттере", что слушания об утечке персональных данных пользователей Facebook с участием главы компании Марка Цукерберга пройдут 22 мая в открытом режиме и будут транслироваться напрямую.
"Я лично обсудил с президентом Facebook господином Цукербергом возможность прямой трансляции заседания с его участием. Рад сообщить, что он согласился на эту новую просьбу. Отличные новости для граждан ЕС. Я благодарю его за уважение, проявленное к ЕП", - написал А.Таяни.
Он уточнил, что слушания состоятся во вторник с 18:15 до 19:30 по местному времени (19:15 - 20:30 мск).
Таким образом, положен конец дискуссии вокруг ранее выдвигавшегося М.Цукербергом требования провести заседание в закрытом режиме.
Ов др
Интерфакс