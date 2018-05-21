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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 11:41 21.05.2018 - 11:41

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни объявил в понедельник в "Твиттере", что слушания об утечке персональных данных пользователей Facebook с участием главы компании Марка Цукерберга пройдут 22 мая в открытом режиме и будут транслироваться напрямую.

"Я лично обсудил с президентом Facebook господином Цукербергом возможность прямой трансляции заседания с его участием. Рад сообщить, что он согласился на эту новую просьбу. Отличные новости для граждан ЕС. Я благодарю его за уважение, проявленное к ЕП", - написал А.Таяни.

Он уточнил, что слушания состоятся во вторник с 18:15 до 19:30 по местному времени (19:15 - 20:30 мск).

Таким образом, положен конец дискуссии вокруг ранее выдвигавшегося М.Цукербергом требования провести заседание в закрытом режиме.

Ов др

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