Брюссель. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил о важности состоявшегося в Париже 9 декабря саммита "нормандской четверки" по урегулированию на востоке Украины, но подчеркнул, что оценивать итоги этой встречи следует с осторожностью.
"Это тема, заслуживающая нашего полного внимания, которая будет предметом размышлений. Я думаю, что в настоящий момент вопросы диалога и нашей безопасности - это приоритетные вопросы. При этом я считаю, что Европейский союз должен проявлять осторожность и бдительность", - сказал Сассоли в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.
Председатель Европарламента отвечал на вопрос о значении "нормандского саммита" для внешней политики ЕС.
"Конечно, я надеюсь, что будут некоторые сигналы, позволяющие немного развернуть тенденцию (с конфликтом на Украине - ИФ). Я на это надеюсь. Я надеюсь, что это конкретизируется", - допустил Сассоли.
"Но на данный момент надо проявлять осторожность ради гарантии для всех", - резюмировал глава Европейского парламента.
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