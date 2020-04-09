Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 0:26

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли позитивно отозвался о согласовании министрами финансов ЕС пакета мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19.

"Предложения Еврогруппы идут в правильном направлении", - написал Сассоли в твиттере в ночь на пятницу.

"Мы были правы в своей вере в Европу. В этой битве за восстановление (экономики) Европарламент, как всегда, сыграет свою роль по защите европейских граждан", - пообещал глава ЕП.

По мнению заместителя председателя Европейской комиссии, курирующего экономику, Валдиса Домбровскиса, государства ЕС в ходе видеоконференции министров финансов "вновь избрали искусство компромиссов ради Европы, чтобы продемонстрировать солидарность нашим гражданам и предприятиям в преодолении кризиса COVID-19".

"Мы договорились о значительных мерах на сотни миллиардов евро и других, которые еще будут приняты на этапе восстановления", - написал Домбровскис в твиттере после совещания.

Министры финансов Европейского союза договорились в четверг вечером о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19.

В ходе видеоконференции они утвердили план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров. Краеугольным камнем этого предложения будет использование Европейского стабилизационного механизма, фонда спасения зоны евро, для предоставления кредитных линий на сумму до 240 млрд евро.

Сделка призвана положить конец некоторым опасениям, что Евросоюз окажется неспособным объединиться за общей стратегией, когда это стало наиболее необходимо.

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