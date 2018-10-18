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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 12:43 18.10.2018 - 12:43

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что встретился "на полях" саммита ЕС с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром и заверил его в поддержке депутатов по вопросу решения в контексте Brexit проблемы ирландской границы.

"Для нас это абсолютно решающий вопрос. Без договоренности по этому пункту Европейский парламент не сможет утвердить соглашение по Brexit", - сказал глава Европарламента на пресс-конференции в четверг в Брюсселе после своего выступления перед Европейским советом.

Он высказал свое намерение отправиться в Ирландию, чтобы изложить позицию Европарламента и заявить о его поддержке ирландской стороны.

А.Таяни повторил свою известную позицию по границе между Ирландией и Северной Ирландией: "Мы хотим, чтобы эта граница была гибкой. Мы хотим защитить соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года - ИФ)".

Вместе с тем он подчеркнул важность фитосанитарного контроля на границе, чтобы "защитить наше здоровье, наш агропромышленный сектор и сельское хозяйство".

1ов ав

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