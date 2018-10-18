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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 12:27 18.10.2018 - 12:27

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Работа над реформой дублинских правил предоставления убежища в ЕС требует ускорения, заявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

"Я призвал ускорить темп и перейти к голосованию квалифицированным большинством (от единогласного при принятии соответствующего решения - ИФ), если в этом возникнет необходимость", - сказал глава Европарламента в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на саммите ЕС перед европейскими лидерами.

"Я также предложил возможный компромисс со странами Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия - ИФ). Я просил (канцлера председательствующей в Совете ЕС Австрии - ИФ) Себастьяна Курца вернуть в повестку дня посредническое предложение бывшего болгарского председательства: страны, которые не согласны с размещением у себя (мигрантов - ИФ), могли бы вносить существенный и взвешенный вклад в этот проект, а также в стратегию, ориентированную на Африку", - сообщил А.Таяни.

Он объяснил, что речь идет об инвестициях. "Если ты не согласен с размещением, ты просто платишь больше", - сказал председатель Европарламента.

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