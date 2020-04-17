Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 21:34

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли после голосования в пятницу евродепутатов по пакету мер, касающихся выхода ЕС из кризиса COVID-19 и последующего восстановления экономики, заявил о важности солидарности и сотрудничества государств Евросоюза на этих этапах.

"Мы хотим добиться того, чтобы сегодняшние расходы каждого государства были распределены между всеми. Речь идет, я повторяю, о том, чтобы поделить между всеми долги, связанные с планом восстановления", - сказал Сассоли на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной сессии Европейского парламента.

"Мы все осознаем трудности ситуации. Мы нуждаемся в прочной солидарности в Европе и в сотрудничестве и совместной работе европейских правительств. Отсюда наш призыв ко всем европейским правительствам вести дискуссии на пониженных тонах и предпринять совместное усилие. Сегодня на карте жизни всех граждан, как севера, так и юга (Евросоюза). И это они должны быть в центре наших забот", - подчеркнул глава Европарламента.

Евродепутаты проголосовали в пятницу за пакет мер поддержки и восстановления экономики Евросоюза после кризиса COVID-19, включая выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.

В своей резолюции Европарламент приветствовал фискальные меры ЕС и поддержку ликвидности для борьбы с пандемией.

"Помимо того, что уже делается, Европе нужен массивный пакет мер по восстановлению экономики, который будет финансироваться за счет увеличения долгосрочного бюджета, существующих фондов и финансовых инструментов, а также выпуска "бондов восстановления", гарантированных бюджетом ЕС", - говорится в резолюции.

В то же время депутаты считают, что эмиссия бондов не должна включать обобществления предыдущего долга, а должна быть сосредоточена на будущих инвестициях. Стержнем пакета нужно сделать Европейский "Зеленый курс" и цифровизацию, чтобы дать толчок экономике.

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