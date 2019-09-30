Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 18:14

Брюссель. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли направил в понедельник избранному председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен письма о невозможности рассмотрения двух кандидатур в еврокомиссары - венгра Ласло Трочани и румынки Рованы Плумб.

"Председатель Европейского парламента Давид Сассоли направил сегодня два письма избранному председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с целью сообщить ей, что Комитет Европейского парламента по правовым вопросам проголосовал за то, чтобы объявить выдвинутых в члены Комиссии Ласло Трочани и Ровану Плумб несоответствующими выполнению своих функций из-за конфликта интересов, обнаруженного при рассмотрении их заявлений о финансовых интересах", - говорится в коммюнике пресс-службы ЕП.

В нем также говорится, что до тех пор, пока фон дер Ляйен не сообщит парламенту о дальнейших шагах, которые она намерена предпринять, "слушания по назначению румынского и венгерского комиссаров будут приостановлены".

Предполагалось, что Трочани будет в новой Еврокомиссии, приступающей к своим полномочиям 1 ноября, курировать политику соседства и расширение ЕС, а Плумб - транспорт.

1ов ав

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