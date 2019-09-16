Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 13:39

Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый председатель созданного членами Евросоюза специального платежного механизма для торговли с Ираном в обход американских санкций INSTEX Михаэль Бок находится с визитом в Тегеране.

Бывший немецкий дипломат принял участие в заседании германо-иранской торгово-промышленной палаты и встретился с представителями компаний двух стран, обсудив с ними препятствия на пути финансовых транзакций, сообщили иранские СМИ.

Бок планирует встречи с официальными лицами иранского Центробанка.

Бывший посол ФРГ в Колумбии, Египте и Швеции был назначен председателем INSTEX 6 сентября, отмечают иранские СМИ.

Тегеран добивается от "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция - ИФ) распространения этого специального платежного механизма на экспорт иранской нефти и возврат выручки Исламской республики.

Между тем, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в понедельник журналистам, что Тегеран хотел бы надеяться на то, что Европа выполнит свою часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), но не рассчитывает на это.

"Печально, что Европа и Франция должны просить разрешения у других стран, выполнять им или нет обязательства по СВПД", - сказал иранский дипломат.

Он подчеркнул, что ему неизвестно, как обстоят дела с этим разрешением и что это не проблема Ирана, получит или нет Европа разрешение от президента США Дональда Трампа.

"Но если дела будут обстоять, как сейчас, Иран перейдет к четвертому этапу сокращения своих обязательств по СВПД в запланированные сроки", - предупредил Мусави.

Иран уже трижды сокращал объем выполнения своих обязательств по СВПД и дал в сентябре Евросоюзу еще 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства по экспорту иранской нефти.

Франция предложила США ради сохранения СВПД частично отменить нефтяное эмбарго в отношении Ирана или разрешить выделить $15 млрд на закупку иранской нефти.

1ак др

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