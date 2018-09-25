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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 2:13 25.09.2018 - 02:13

Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча представителей пяти стран, подписавших соглашение по иранскому атому, должна подтвердить их приверженность соблюдению соглашения и выработать шаги по его реализации, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Я рассчитываю, что мы сможем не только подтвердить политическую приверженность соблюдению соглашения в полном объеме, но и принять определенные решения по оперативным действиям, которые будут гарантией его соблюдения в ближайшие месяцы", - сказала она журналистам перед встречей, проходящей на полях сессии Генассамблеи ООН.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в июле 2015 года подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае текущего года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и возобновлении санкционной политики в отношении Ирана.

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