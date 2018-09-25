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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 2:31 25.09.2018 - 02:31

Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - О намерении обсудить с главами МИД РФ Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы, касающиеся российско-турецких доверенностей по сирийкой провинции Идлиб, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Завтра у меня будет возможность обсудить этот вопрос с министрами Лавровым и Чавушоглу. Я уже смогла обсудить его с министром Зарифом (глава МИД Ирана Мохаммад Зариф - ИФ)", - сказала дипломат.

Она сообщила, что ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проинформировал ее о состоянии дел в Сирии. Ф.Могерини отметила, что на встрече была подчеркнула необходимость реализации соглашения по Идлибу, достигнутого президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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