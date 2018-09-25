Глава европейской дипломатии намерена обсудить с Лавровым соглашение России и Турции по Идлибу
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - О намерении обсудить с главами МИД РФ Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы, касающиеся российско-турецких доверенностей по сирийкой провинции Идлиб, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Завтра у меня будет возможность обсудить этот вопрос с министрами Лавровым и Чавушоглу. Я уже смогла обсудить его с министром Зарифом (глава МИД Ирана Мохаммад Зариф - ИФ)", - сказала дипломат.
Она сообщила, что ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проинформировал ее о состоянии дел в Сирии. Ф.Могерини отметила, что на встрече была подчеркнула необходимость реализации соглашения по Идлибу, достигнутого президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
1гк гс
Интерфакс