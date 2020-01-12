Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 12:42

Брюссель. 12 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что встретился в воскресенье в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси для обсуждения ливийского кризиса.

"Ситуация в Ливии была в центре нашего обсуждения. Берлинский процесс - единственный путь вперед. Диалог и переговоры нужны как никогда", - написал Мишель в своем твиттере.

Накануне глава Евросовета обсудил в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о сотрудничестве сторон по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии.

"Что касается Ливии, председатель Европейского совета Мишель приветствовал конструктивную формулировку совместного заявления президента Эрдогана с президентом Путиным о прекращении огня и поддержке Берлинского процесса. Необходимы достигнутые путем переговоров, политические решения", - говорилось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Выступая 9 января в Братиславе, Мишель пообещал активизацию усилий ЕС по использованию диалога, чтобы уменьшить риск эскалации на Ближнем Востоке и в Ливии.

"В ближайшие часы и дни вместе с высоким представителем (ЕС по иностранным делам - ИФ) Жозепом Боррелем я буду создавать многие каналы связи, и мы продолжим в ближайшие дни и недели активно в этом участвовать", - заявил председатель Евросовета.

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!