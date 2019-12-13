Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 2:44

*** Ему поручено продвигать переговоры по бюджету ЕС на 2021-2027 годы

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - В итоге растянувшейся на несколько часов дискуссии на саммите ЕС о достижении Евросоюзом к 2050 году цели "климатического нейтралитета" стороны достигли соглашения, объявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мы пришли к соглашению о климатических изменениях. Это важно, это фундаментально, что Европа доказывает такой уровень обязательств. Тема важна для предстоящих лет, и после объявления вчера Еврокомиссией о "Европейском зеленом пакте" (...) мы очень серьезно беремся за эти обязательства, мы хотим, чтобы Европа стала первым нейтральным континентом в климатическом плане", - сказал Мишель в пятницу на ночной пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что данное решение принято, несмотря на многочисленные обеспокоенности разных стран. Мишель признал при этом, что важно учитывать национальные обстоятельства, и будут предприняты все усилия, чтобы учесть социальные последствия такого решения.

"Мы также принимаем во внимание тот факт, что для одного государства-члена надо больше времени, чтобы взять обязательство по реализации такой цели. И мы решили вернуться в июне 2020 года к ситуации этой страны на заседании совета", - продолжил Мишель.

Он подчеркнул важность для достижения этой цели научных исследований, инноваций, внедрения новых технологий.

Председатель Евросовета также остановился на втором важном пункте повестки саммита - долгосрочном бюджете ЕС. Он отметил, что совет поручил ему продвигать в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией и во взаимодействии с Европарламентом переговоры по бюджету с целью достижения окончательного соглашения путем сближения позиций государств-членов в ближайшие недели или месяцы.

Для этого будут организованы двусторонние совещания на техническом и политическом уровнях с государствами-членами. "Мы попытаемся увидеть, когда будет реалистичным рассчитывать на окончательное соглашение", - пояснил Мишель.

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