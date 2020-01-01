Этот контент был опубликован 1 января 2020 г. 16:49

Брюссель. 1 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в связи с попыткой нападения на посольство США в Ираке, что дипломаты во всем мире являются каналами диалога, а не объектами протестов.

"Я решительно осуждаю атаку против посольства (США - ИФ) в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права", - написал Мишель в своем твиттере в среду.

Глава Евросовета отметил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией.

Как сообщалось, сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник направились в "Зеленую зону" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.

Протестующим удалось, снеся ворота, прорваться на территорию американского диппредставительства, однако затем силам правопорядка удалось взять ситуацию под контроль. Утром в среду американские военные применили слезоточивый газ против пытавшихся прорваться на территорию посольства людей. Демонстранты, как сообщалось, покидают "Зеленую зону".

1ов ап

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