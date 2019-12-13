Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 3:11

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Среди международных тем, обсуждаемых на саммите ЕС в четверг, председатель Европейского совета Шарль Мишель особо выделил отношения Евросоюза с Турцией.

"Мы выразили нашу полную солидарность с Грецией и Кипром, и мы думаем, что в будущем было бы важно продолжать поддерживать диалог с такой значительной страной, как Турция", - сказал Мишель.

В частности, он подчеркнул необходимость поддержания сотрудничества с Анкарой в том, что касается миграции.

"Но мы также знаем, что должны принять стратегическое видение на краткосрочную и долгосрочную перспективы, знать, что мы ожидаем от этой важной страны в Европе в будущем", - отметил глава Евросовета.

При этом в своем заключительном документе Европейский совет заявил, что "меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией о разграничении морских юрисдикций в Средиземном море нарушает суверенные права третьих государств, не соответствует морскому праву и не может иметь каких-либо правовых последствий для третьих государств".

"Европейский совет недвусмысленно подтверждает свою солидарность с Грецией и Кипром в отношении этих действий Турции", - подчеркивается в заключении совета.

Кроме того, Европейский совет подтвердил свое прежнее заключение относительно незаконной буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра.

1ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!