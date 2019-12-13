Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 1:49

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил на саммите Евросоюза важность для ЕС увязки антироссийских экономических санкций с выполнением минских соглашений и объявил о продлении ограничительных мер еще на 6 месяцев.

По его словам, это произошло после информации канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона об итогах "нормандского саммита" в Париже.

"Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы, конечно, знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом", - сказал Мишель ночью в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы Европейского совета.

"Относительно этого пункта мы будем очень внимательны и активны в будущем", - заключил глава Евросовета.

Европейский совет принял политическое решение о продлении экономических санкций, на основании которого в свою очередь Совет Евросоюза должен принять юридическое решение, вступающее в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

О том, что продление пакета европейских санкций против России не станет неожиданностью, ранее заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Если будет продление, это сюрпризом не будет отнюдь", - сказал Грушко в четверг журналистам.

Вместе с тем он отметил, что товарооборот России и ЕС в случае отмены экономических санкций мог бы достичь 550 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем торговли Евросоюза с США и Китаем.

"Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то на сегодняшний день наша торговля с ЕС достигала бы 550 млрд долларов, по своему объему она была бы сопоставима с тем, что имеет ЕС в торговле с США - это партнер номер один, порядка 630 млрд, и Китаем - 610 млрд. Цифры говорят сами за себя", - сказал Грушко, комментируя по просьбе "Интерфакса" информацию о намерении Совета ЕС в четверг продлить экономические санкции против России.

Он отметил, что в Москве внимательно анализируют настроения в Европе относительно антироссийских санкций.

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