Брюссель. 19 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает успешным итог состоявшейся в воскресенье в Берлине международной конференции по Ливии, отметил, что удалось собрать вместе региональных и международных игроков.
"ЕС обязуется играть важную роль в последующей деятельности", - написал Мишель в твиттере после конференции.
Он подчеркнул: "Контроль за прекращением огня в Ливии и соблюдение эмбарго на поставки оружия являются ключевыми".
Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель принимали участие в конференции.
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