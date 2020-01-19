Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 21:15

Брюссель. 19 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает успешным итог состоявшейся в воскресенье в Берлине международной конференции по Ливии, отметил, что удалось собрать вместе региональных и международных игроков.

"ЕС обязуется играть важную роль в последующей деятельности", - написал Мишель в твиттере после конференции.

Он подчеркнул: "Контроль за прекращением огня в Ливии и соблюдение эмбарго на поставки оружия являются ключевыми".

Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель принимали участие в конференции.

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