Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 18:45

Брюссель. 11 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил в субботу в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о сотрудничестве сторон по деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии, сообщила пресс-служба совета.

"Что касается Ливии, председатель Европейского совета Мишель приветствовал конструктивную формулировку совместного заявления президента Эрдогана с президентом Путиным о прекращении огня и поддержке Берлинского процесса. Необходимы достигнутые путем переговоров, политические решения", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Стороны подтвердили свою заинтересованность в предотвращении нового цикла насилия на Ближнем Востоке посредством деэскалации и диалога.

"ЕС понимает, что у Турции есть проблемы с безопасностью в отношении северо-восточной Сирии, но настаивает на соблюдении международного права. ЕС поддерживает политический процесс под руководством ООН в Сирии", - сказано в документе.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.

"Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Путина и Эрдогана в Стамбуле.

Путин и Эрдоган предложили сторонам в Ливии "объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки "на земле" и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну".

"Мы уверены в том, что ливийцы могут независимо принять решение относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения", - отмечалось в заявлении президентов РФ и Турции.

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