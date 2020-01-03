Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 12:38

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил обеспокоенность ситуацией в Ираке и указал на необходимость избегать ее обострения.

"Цикл насилия, провокаций и мести, которые мы наблюдали в Ираке в течение последних нескольких недель, должен прекратиться. Дальнейшего обострения следует избегать любой ценой", - заявил Мишель в пятницу после сообщений о гибели командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

По словам главы Евросовета, "Ирак остается очень хрупкой страной".

По мнению Мишеля, "слишком много оружия и слишком много ополченцев замедляют процесс возвращения к нормальной повседневной жизни граждан Ирака".

"Риск заключается во всеобщей вспышке насилия во всем регионе и подъеме темных сил терроризма, которые процветают во времена религиозной и националистической напряженности", - предупредил председатель Европейского совета.

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