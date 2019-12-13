Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 8:59

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Британскому парламенту следует как можно быстрее заняться ратификацией соглашения по Brexit, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я надеюсь, что парламент как можно быстрее проведет голосование по соглашению о Brexit", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Мишель пояснил, что это необходимо, чтобы Лондон и Брюссель смогли перейти к следующему этапу переговорного процесса: сторонам предстоит согласовать принципы будущих отношений, в частности - в сфере торговли. "ЕС готов к тесному сотрудничеству в будущем с Великобританией", - отметил глава Евросовета.

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