Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 9:07

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Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Британскому парламенту следует как можно быстрее заняться ратификацией соглашения о Brexit, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я надеюсь, что парламент как можно быстрее проведет голосование по соглашению о Brexit", - сказал Мишель в пятницу журналистам в Брюсселе.

По его словам, это необходимо, чтобы Лондон и Брюссель смогли перейти к следующему этапу переговорного процесса: сторонам предстоит согласовать принципы будущих отношений, в частности, в сфере торговли.

"ЕС готов к тесному сотрудничеству в будущем с Великобританией", - отметил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что не будет прогнозировать, как долго займут такие переговоры. "Мы готовы усердно работать с британским правительством по таким вопросам, как безопасность, стабильность, судьба британских и европейских компаний, одинаковые условия для конкуренции (компаний - ИФ). Мы хотим тесно сотрудничать с Великобританией по торговле, экономическому развитию, в сферах безопасности и обороны", - добавил Мишель.

В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

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